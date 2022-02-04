Минфин начал подготовку трехлетней Бюджетной декларации

фото: нбу

Министерство финансов начало работу по подготовке Бюджетной декларации на 2023 – 2025 годы.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Первый заместитель министра финансов Денис Улютин провел онлайн-совещание с представителями министерств по подготовке проекта Бюджетной декларации на 2023 – 2025 годы.

"Во время встречи было отмечено необходимость подготовки главными распорядителями бюджетных средств качественных предложений по целям государственной политики и объемов дополнительных расходов, необходимых для их достижения, что позволит сформировать видение бюджетной политики на среднесрочную перспективу и осуществить расчет показателей бюджета на 2023-2025 годы", – говорится в сообщении.

Бюджетная декларация на 2022 – 2024 годы была одобрена правительством и взята в известность парламентом в соответствии с решением Верховной Рады Украины.

Бюджетный кодекс Украины предусматривает, что правительство не позднее 1 июня года, предшествующее плановому, одобряет Бюджетную декларацию.

После одобрения принятая ранее декларация теряет силу.

"Учитывая актуальные потребности государства, Минфин осуществляет работу над этим документом ежегодно", - добавили в ведомстве.

Читайте также: Кошелек на три года: сколько получит и потратит Украина до 2024 года

Напоминаем:

Кабинет Министров принял бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

Верховная Рада на заседании 15 июля приняла постановление о Бюджетной декларации на 2022-2024 годы — это документ является основой для составления проекта государственного бюджета на 2022 год.

Экономическая правда