Передать право на пользование авто можно будет через "Дію"

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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал запуск на Diia Summit 8 февраля новую услугу для водителей - "шеринг" техпаспорта в приложении "Дія".

Об этом он написал в Telegram.

"К примеру, вы сможете в несколько кликов поделиться документом со своим мужем или женой", - пояснил он.

По его словам, услуга уже в бета-тесте.

"Вы также можете помочь нам сделать ее еще лучше и удобнее. Регистрируйтесь на бету здесь (https://team2.diia.gov.ua/), ждите писем с инструкцией", - добавил Федоров.

8 февраля пройдет Diia Summit – онлайн-презентация новых электронных услуг.

Среди спикеров – президент Владимир Зеленский и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как пояснили в "Дії", услуга надлежащего пользователя создана, чтобы украинцы могли передать право на пользование своим авто другому человеку.

"Эта услуга пригодится вам, учитывая новые правила для водителей и появление фото- и видеофиксации. С надлежашим пользователем ответственность за нарушение ПДД будет нести именно водитель авто, а не владелец", - добавляют там.

"Раньше назначить должного пользователя можно было офлайн в сервисном центре МВД или же онлайн в кабинете водителя. Сейчас мы тестируем возможность сделать это в Дії за несколько кликов", - говорится в сообщении.

Что нужно для участия в бета-тесте:

паспорт в Дії — заграничный или ID-карта

для владельца: техпаспорт транспортного средства, на которого будет назначен надлежащий пользователь

для должного пользователя: водительское удостоверение соответствующей категории.

Заявление на надлежащего пользователя в Дії должны подавать 2 человека – владелец авто и водитель, желающий стать пользователем.

Чтобы зарегистрироваться на тестирование бета, нужно оставить свои контактные данные по ссылке: https://team2.diia.gov.ua.

Позже придет письмо с пошаговыми инструкциями на почту.

Экономическая правда