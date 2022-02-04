В бюджет поступило 130 миллиардов военного сбора за 8 лет
За 2021 год в государственный бюджет Украины поступило 28,6 миллиарда гривень военного сбора, за 2014-2021 годы – 131,9 миллиарда.
Об этом говорится в ответе Государственной казначейской службы Украины на запрос StateWatch.
При этом поступления военного сбора зачисляются не на нужды вооруженных сил напрямую, а в общий государственный бюджет.
"Поступления военного сбора в соответствии с частью второй статьи 29 Бюджетного кодекса Украины зачисляются в общий фонд и направляются на осуществление расходов согласно бюджетным назначениям, установленным законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", – подтверждают в Казначействе.
За прошедшие годы поступления по военному сбору составляли следующие суммы:
2014 год (с августа) – 2,5 млрд грн,
2015 год – 9,2 млрд грн,
2016 год – 11,5 млрд грн,
2017 год – 15,1 млрд грн,
2018 год – 18,7 млрд грн,
2019 год – 22,4 млрд грн,
2020 год – 23,9 млрд грн.
"В целом за время существования военного сбора государственная казна пополнилась на 131,9 млрд грн без четко определенных приоритетов на нужды обороны", – посчитали в StateWatch.
28 января депутаты Верховной Рады предложили создать отдельный фонд по поступлениям военного сбора для того, чтобы все средства были направлены на оборонную сферу, однако парламент не принял такое решение.
Напоминаем:
Военный сбор – это налог, введенный в 2014 году для финансирования Вооруженных сил.
Этим налогом облагаются доходы физических лиц территории Украины.
Ставка военного сбора составляет 1,5% от начисленной заработной платы.
Экономическая правда
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