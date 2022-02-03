Нефтяные терминалы в портах Европы пострадали от кибератаки

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Нефтяные терминалы в нескольких портах Бельгии, Германии и Нидерландов пострадали от масштабной кибератаки.

Об этом сообщает Euronews/AFP.

По официальной информации, атака началась несколько дней назад и привела к перебоям с работой нефтяных терминалов.

От кибератаки пострадал порт Гамбурга и не менее шести нефтяных терминалов в портах Бельгии и Нидерландов.

Немецкая компания Oiltanking подтвердила, что испытала "киберинцидент, повлиявший на компьютерные системы". Проблему обнаружили еще 29 января и "приняли экстренные меры".

В Бельгии начали расследование из-за проблем у компаний, работающих в двух портах. Расследование по факту вымогательства было открыто также в Германии.

В Европоле отметили, что также окажут поддержку.

По информации немецкой Handelsblatt, атаку могли совершить с помощью вируса-вымогателя BlackCat.

Европейская правда