Нефтяные терминалы в портах Европы пострадали от кибератаки
Нефтяные терминалы в нескольких портах Бельгии, Германии и Нидерландов пострадали от масштабной кибератаки.
Об этом сообщает Euronews/AFP.
По официальной информации, атака началась несколько дней назад и привела к перебоям с работой нефтяных терминалов.
От кибератаки пострадал порт Гамбурга и не менее шести нефтяных терминалов в портах Бельгии и Нидерландов.
Немецкая компания Oiltanking подтвердила, что испытала "киберинцидент, повлиявший на компьютерные системы". Проблему обнаружили еще 29 января и "приняли экстренные меры".
В Бельгии начали расследование из-за проблем у компаний, работающих в двух портах. Расследование по факту вымогательства было открыто также в Германии.
В Европоле отметили, что также окажут поддержку.
По информации немецкой Handelsblatt, атаку могли совершить с помощью вируса-вымогателя BlackCat.
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