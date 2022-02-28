США ввели санкции против Центробанка, Минфина и суверенного инвестфонда РФ

Соединенные Штаты опубликовали новый пакет санкций против России, нацеленных на центральный банк РФ, Минфин и суверенный инвестфонд.

Об этом говорится в заявлении Госсекретаря США Энтони Блинкена, Минфин США.

"В кооперации с нашими партнерами США вводят дальнейшие меры против российской финансовой системы в ответ на войну, которую Россия продолжает вести против Украины", - говорится в заявлении.

А именно, США запретили гражданам США совершать какие-либо операции с участием Центрального банка РФ, Фонда национального богатства или Министерства финансов.

Кроме того, блокировочные санкции вводятся против Российского фонда прямых инвестиций, двух его дочерних компаний и генерального директора Кирилла Дмитриева. Этот фонд подконтролен президенту Путину и его ближайшему окружению.

"Мы предприняли такие действия, чтобы нарушить способность России использовать свои международные резервы для подрыва влияния наших санкций, а также чтобы не дать России получить доступ к ее фонду богатства для использования в ее текущей войне против Украины", - заявляют в Штатах.

Российский фонд прямых инвестиций был создан в 2011 году по приказу экспрезидента РФ Дмитрия Медведева и тогда премьер-министра Владимира Путина. Официально Фонд инвестирует в ряд секторов и был создан для привлечения прямых инвестиций в страну. Несмотря на это, он считается фондом Путина и его ближайшего окружения для хищения средств.

Кирилл Дмитриев является близким соратником Путина и исполнительным директором Фонда. Он использовал свои связи в качестве выпускника американских университетов в своей работе представителем Путина в институтах США.