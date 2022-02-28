Российский "ВТБ" мог избежать санкций Запада в первый же день войны против Украины

Контролируемый российским правительством банк "ВТБ", вероятно, мог избежать санкций Запада, сменив владельцев своей кипрской дочерней структуры в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом свидетельствуют сообщения в кипрских СМИ и данные с сайта кипрской "дочки" российского банка RCB Bank Ltd.

Так, в первый день широкомасштабной войны, 24 февраля, "ВТБ" решил передать свой пакет акций (46,3%) кипрского банка RCB Bank Ltd двум кипрским компаниям, номинально совладельцам этого банка — Crendaro Investments Limited и Mitarva Limited.

Кроме этого, как свидетельствуют данные кипрских реестров, в совет директоров банка также включен российский менеджер Сергей Ковтун. Исполнительным директором RCB остается Кирилл Зимарин, работающий в "дочке" ВТБ с 2005 года.

Смена владельцев "ВТБ" нуждалась в определенной подготовке и согласовании, что может свидетельствовать о спланированности действий российского банка и о том, что он готовился к применению США и ЕС санкций против себя за агрессию РФ против Украины.

Как свидетельствуют данные Министерства финансов США, RCB Bank Ltd не входит в список "дочек" "ВТБ", против которых были применены американские санкции.

Вероятно, действия по переоформлению собственников могли стать попыткой ВТБ уклониться от санкций мероприятия и продолжать вести бизнес в Европе по-прежнему.