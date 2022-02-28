Госслужба по чрезвычайным ситуациям будет информировать украинцев через СМС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям теперь информирует граждан через СМС-сообщения, их отправителем является DSNS UKR.

Об этом сообщила пресс-служба операторов, с которым сотрудничает ГСЧС – Kyivstar и Vodafone.

Сообщения начали отправлять с 27 февраля. SMS будут поступать от имени DSNS UKR – это официальный источник SMS-информирования от ГСЧС для абонентов Киевстар и Vodafone. Такие сообщения приходят на базе района пребывания.

Государственная служба также работает над тем, чтобы абоненты и другие мобильные операторы могли получать такие сообщения уже в ближайшее время.

"Таким образом, ГСЧС и Киевстар будут помогать гражданам получать жизненно важную информацию и рекомендации как можно скорее, когда у людей может не быть доступа в интернет или они не могут самостоятельно и быстро проверить ее", - пишут в службе.