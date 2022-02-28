"Киевхлеб" обеспечивает хлебом все районы Киева
Крупнейший столичный производитель хлеба и хлебобулочных изделий "Киевхлеб" работает в штатном режиме и обеспечивает хлебом все районы Киева, однако логистика за пределы города ограничена.
Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
"Работаем и продолжаем выпекать хлеб, наши предприятия не остановились ни на минуту. Сегодня наши водители довезли хлеб в каждый район Киева.
Пока мы не можем доставлять свою продукцию за пределы столицы из-за обстрелов и поврежденных автомагистралей, но верим, что очень скоро это сделаем. Логистика настраивается, развозятся запасы, фабрики работают", – говорится в сообщении.
"Киевхлеб" уточнила, что с начала войны с Россией 24 февраля передало киевлянам, силам киевской территориальной обороны и военным более 50 тыс. буханок хлеба.
По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Киевхлеба" являются гражданин Великобритании Марк Родес и гражданин Израиля Александр Волченко.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua