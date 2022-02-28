"Киевхлеб" обеспечивает хлебом все районы Киева

Крупнейший столичный производитель хлеба и хлебобулочных изделий "Киевхлеб" работает в штатном режиме и обеспечивает хлебом все районы Киева, однако логистика за пределы города ограничена.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

"Работаем и продолжаем выпекать хлеб, наши предприятия не остановились ни на минуту. Сегодня наши водители довезли хлеб в каждый район Киева.

Пока мы не можем доставлять свою продукцию за пределы столицы из-за обстрелов и поврежденных автомагистралей, но верим, что очень скоро это сделаем. Логистика настраивается, развозятся запасы, фабрики работают", – говорится в сообщении.

"Киевхлеб" уточнила, что с начала войны с Россией 24 февраля передало киевлянам, силам киевской территориальной обороны и военным более 50 тыс. буханок хлеба.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Киевхлеба" являются гражданин Великобритании Марк Родес и гражданин Израиля Александр Волченко.