YouTube заблокировал пропагандистские российские каналы в Украине
Понедельник, 28 февраля 2022, 15:54
Медиасервис YouTube заблокировал трансляцию российских "Первый канал", "Россия 24", "Россия 1", TASS, "РИА Новости", РБК, "Телеканал Звезда" и еще ряда каналов на территории Украины.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
"Теперь оккупант не сможет распространять и навязывать свои фейки в нашей стране. Спасибо YouTube за это решение. Это большой шаг к нашей общей победе", – говорится в сообщении.
Экономическая правда
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