Отключение РФ от SWIFT заставит мир печатать больше долларов

Отключение российских банков от системы SWIFT приведет к гигантским задолженностям, поэтому центробанкам придется искать способ наполнить глобальную финансовую систему деньгами.

Об этом рассказал стратег Credit Suisse Group Золтан Позсар, сообщает Bloomberg.

По его словам, решение исключить различных российских кредиторов от системы SWIFT может привести к просроченным платежам и гигантским овердрафтам в международной банковской системе, что побуждает регуляторов возобновить сделки по поставкам долларов на рынок.

По мнению Позсара, текущих лишних резервов и устройств обратного РЕПО будет недостаточно для этих целей.

Как следствие, Федеральная резервная система, готовившаяся начать политику количественного усиления и повысить учетную ставку, может действительно анонсировать новый антикризисный пакет.

Напоминаем:

Лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США объявили о новом мощном наборе экономических санкций, в который входят отключения от платежной системы SWIFT и запрет продажи "золотых паспортов" состоятельным россиянам.