Airbnb предоставит 100 тысячам украинцев бесплатное временное жилье

Компания Airbnb обеспечит 100 тысяч беженцев из Украины бесплатным временным жильем в соседних европейских странах.

Об этом пишет пресс-служба компании.

Жилье будет финансироваться за счет средств Airbnb, Inc., а также доноров фонда беженцев компании и "щедростью наших арендодателей".

Ранее в понедельник соучредитель и гендиректор Airbnb Брайан Чески, соучредитель Airbnb и глава Airbnb.org Джо Геббиа, а также главный стратдиректор и соучредитель Airbnb Натан Блечарчик направили письма главам стран Европы и предложили поддержку в приеме беженцев.

Письма получили лидеры Польши, Германии, Венгрии и Румынии. Компания будет тесно сотрудничать с правительствами, чтобы лучше удовлетворить конкретные потребности в каждой стране, в том числе путем предоставления долгосрочного убежища.

Airbnb.org будет работать непосредственно через некоммерческие организации на местах, отвечающих за бронирование и координацию местоположения. Airbnb.org работает над налаживанием партнерств в каждой стране, украинцы, нуждающиеся в немедленной поддержке, могут подключиться к доступным ресурсам Агентства ООН по делам беженцев.