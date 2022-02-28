Абрамович по просьбе Киева помогает в украинско-российских переговорах – СМИ

Миллиардер Роман Абрамович по просьбе Украины находится в Беларуси для помощи в переговорах между Украиной и РФ в рамках усилий по прекращению войны.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

Отмечается, что российский миллиардер, имеющий тесные связи с еврейскими общинами Украины и России, по просьбе властей Украины находится в Беларуси для оказания помощи в переговорах.

Эту информацию подтвердил продюсер Александр Роднянский, сославшийся на разговор с Абрамовичем.

"Украинцы пытались найти в России кого-то, кто мог бы помочь в поиске мирного решения. Они обратились за помощью, и Роман – это тот человек, который решил помочь и мобилизовать поддержку для мирного решения проблемы", - сказал Роднянский.

Представитель Абрамовича не стал комментировать сообщение о том, что владелец "Челси" находится в Беларуси, но подтвердил обращение к нему официальных лиц Украины.

"Я могу подтвердить, что к Роману Абрамовичу обращалась украинская сторона за поддержкой в ​​достижении мирного урегулирования, и что с тех пор он пытается помочь.

Учитывая, о чем идет речь, просим понять, почему мы не прокомментировали ни ситуацию как таковую, ни его причастность", - сказал представитель бизнесмена.

На фотографиях из зала переговоров между Россией и Украиной Романа Абрамовича нет.

Ранее Абрамович передал управление ФК "Челси" благотворительному фонду.

Экономическая правда