В результате без света осталось более 300 тысяч украинцев – Минэнерго

Из-за повреждений, вызванных боевыми действиями, полностью или частично обесточенными остаются 316 населенных пунктов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Это значит, что к утру понедельника без света осталось 332 тысячи потребителей.

При этом энергосистема Украины работает стабильно и имеет достаточно резервов энергоресурсов для обеспечения потребителей.

На территории Житомирской, Ровенской, Запорожской, Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской области из-за начавшейся Россией войны остаются без газоснабжения 11675 потребителей.

Оперативно-выездные бригады продолжают выполнять аварийно-восстанавливаемые работы на местах и при первой возможности производят ремонт работы и подключения потребителей.