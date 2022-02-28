В результате без света осталось более 300 тысяч украинцев – Минэнерго
Из-за повреждений, вызванных боевыми действиями, полностью или частично обесточенными остаются 316 населенных пунктов.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.
Это значит, что к утру понедельника без света осталось 332 тысячи потребителей.
При этом энергосистема Украины работает стабильно и имеет достаточно резервов энергоресурсов для обеспечения потребителей.
На территории Житомирской, Ровенской, Запорожской, Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской области из-за начавшейся Россией войны остаются без газоснабжения 11675 потребителей.
Оперативно-выездные бригады продолжают выполнять аварийно-восстанавливаемые работы на местах и при первой возможности производят ремонт работы и подключения потребителей.
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