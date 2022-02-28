Рада требует от АЗС и магазинов принимать к оплате банковские карты

Отказ магазинов и автозаправочных станций принимать к оплате банковские карты от населения неправомерен и наносит ущерб украинским гражданам и обороноспособности государства.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев на своей странице в Telegram.

"Учитывая военные действия, ведущиеся на территории Украины, и связанные с ними осложнения с получением населением Украины наличных денег, такие отказы являются не только неправомерными, но и наносящими вред украинским гражданам и обороноспособности государства", – написал Гетманцев.

Он сообщил, что его комитет официально обратился к владельцам АЗС, субъектам хозяйствования в сфере продажи общественного питания и услуг с требованием обеспечить неукоснительное исполнение действующего законодательства в сфере расчетов, а также привлечь к ответственности нарушителей.

По словам депутата, глава Национального банка подтвердил, что система электронных платежей работает и будет работать абсолютно стабильно и надежно.

Экономическая правда