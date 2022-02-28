Чехия забирает банковскую лицензию у дочери Сбербанка – она банкрот

Чешский центробанк начал отзыв лицензии дочери российского Сбербанка – ликвидность банка упала после вторжения России в Украину, в части стран ЕС работа группы заблокирована.

Об этом сообщила пресс-служба Чешского национального банка.

Отмечается, что ликвидность банка ухудшилась из-за массивного оттока депозитов с началом войны Россией. Центробанк ранее принял предыдущую меру, запрещающую банку распоряжаться активами и обязательствами, в том числе предоставлять новые кредиты и открывать депозиты.

Правление Банка признало, что Sberbank CZ – банкрот, и в разумные сроки исправить это другими инструментами невозможно. Также считается, что принятое решение не отразится на стабильности чешского финансового сектора", – говорится в сообщении.

Клиенты-вкладчики Sberbank CZ получат гарантированную сумму страхования в 100 000 евро на клиента.

Чешский центробанк входит в европейский банковский регулятор Single Resolution Board (SRB). Поскольку Sberbank CZ является частью трансграничной группы Sberbank Europe AG, SRB был проинформирован о решении Чешского Нацбанка.

При этом на сайте регулятора отмечается, что филиалы Sberbank Europe AG в Австрии, Словении и Хорватии "уже падают и, скорее всего, обанкротятся" из-за мощного оттока активов.

Сейчас на эти дочери Сбербанка в Европе наложен мораторий – они не могут производить никакие расчеты, а средства по депозитам можно выводить в пределах разрешенного национальным регулятором объема.

Sberbank Europe AG расположена в Австрии и владеет филиалами в Германии, Хорватии, Словении, Чехии, Венгрии, а також – Боснии и Герцеговине и Сербии. Всего группа имеет 185 филиалов в Европе и управляет активами в 13,6 млрд. долларов.