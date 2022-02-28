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УЗ призывает Европу и Азию остановить железнодорожное сообщение с Россией

Понедельник, 28 февраля 2022, 12:58

Укрзализныця обратилась ко всем странам Европы и Азии с призывом остановить любое взаимодействие железнодорожных администраций со страной-агрессором Российской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Соответствующее обращение разослано в администрации всех железных дорог, которые осуществляют перевозку из РФ, зазначили в компании.

"Призываем железнодорожные администрации всех граничащих с РФ стран прекратить грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с этой страной. Также призываем прекратить какое-либо взаимодействие систем и исключить РЖД из всех международных организаций", – заявили в УЗ.



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