Синхронизация с ENTSO-e: Министры энергетики ЕС собирают внеочередное заседание

Министры энергетики ЕС в понедельник проведут внеочередное заседание Совета, чтобы обсудить ситуацию в Европе после начала войны в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

"После вторжения российских войск в Украину министры энергетики ЕС соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить текущую ситуацию на энергетическом рынке в Европе", – говорится в сообщении.

Как отмечается, вторжение России в Украину повлекло за собой рост цен на газ в ЕС и мировых цен на нефть. Этот рост происходит в контексте существующего всплеска цен на энергоносители в Европе.

"24 февраля Европейский совет призвал к действиям на всех уровнях и предложил Комиссии рассмотреть чрезвычайные меры, в том числе для энергетического сектора.

В этой связи министры энергетики собираются на встречу, чтобы обсудить последствия кризиса в Украине, в частности, по безопасности, поставке и ценам на энергоносители, а также возможные действия", - сообщает пресс-служба.

По данным собеседников ЭП, на заседании планируется обсудить вопросы, касающиеся синхронизации украинской энергосистемы с ENTSO-е.

Ранее комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон отмечала, что попросит ENTSO-е поддержать экстренную синхронизацию энергосистем как можно быстрее.

Напомним, Украина после успешного выполнения программы тестирования работы энергосистемы страны вместе с молдавской энергосистемой в изолированном режиме отказалась подключаться к энергосистемам РФ и Беларуси.

Экономическая правда