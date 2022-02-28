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Какие таможни временно не работают: список

Понедельник, 28 февраля 2022, 11:52

В Государственной таможенной службе заявили, что временно не работают Донецкая, Луганская, Херсонская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Николаевская таможни и некоторые таможенные посты - другие таможни выполняют свои функции и готовы работать.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

"Сейчас как никогда нам важно наполнять бюджет, для поддержки наших защитников", - говорят в Гостаможне.

Экономическая правда

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таможня

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