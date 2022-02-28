УЗ добавила еще один поезд Киев-Львов
Понедельник, 28 февраля 2022, 11:37
Укрзализныця добавила еще один эвакуационный рейс из Киева во Львов.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Рейс будет отправляться из Киева в 12:00. Еще один эвакуационный рейс на запад Украины планируется из Харькова в ближайшее время.
Посадка производится в порядке живой очереди. Приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям.
Экономическая правда
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