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УЗ добавила еще один поезд Киев-Львов

Понедельник, 28 февраля 2022, 11:37

Укрзализныця добавила еще один эвакуационный рейс из Киева во Львов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Рейс будет отправляться из Киева в 12:00. Еще один эвакуационный рейс на запад Украины планируется из Харькова в ближайшее время.

Посадка производится в порядке живой очереди. Приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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