УЗ добавила еще один поезд Киев-Львов

Укрзализныця добавила еще один эвакуационный рейс из Киева во Львов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Рейс будет отправляться из Киева в 12:00. Еще один эвакуационный рейс на запад Украины планируется из Харькова в ближайшее время.

Посадка производится в порядке живой очереди. Приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям.

Экономическая правда