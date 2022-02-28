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Укр / Рус

"Русские фильмы, идите нах..": Megogo удалил все российские киноленты

Понедельник, 28 февраля 2022, 11:14

Медиасервис для просмотра видеоконтента и телевидения Megogo удалил все российские фильмы из своей базы.

Об этом говорится на официальной странице Megogo в Facebook.

"Русские фильмы, идите нах..! Сейчас все российские фильмы удалены из нашего сервиса. Слава Украине. Слава ВСУ", – говорится в сообщении.

Сервис Megogo принадлежит бизнесмену Степану Черновецкому.

Экономическая правда

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кино война

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