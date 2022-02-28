UPS и FedEx приостановили доставку посылок в Украину

Логистические компании FedEx и United Parcel Service приостановили доставку грузов в Украину и Россию из-за войны.

Об этом сообщает Reuters.

UPS бесплатно вернет посылки отправителям, которые уже следовали в Украину и РФ, если это будет возможно. Компания старается обеспечить непрерывное обслуживание и минимизировать сбои, говорится в сообщении на сайте.

"Безопасность наших сотрудников, обеспечение непрерывного обслуживания клиентов и сведение к минимуму сбоев в работе – наш приоритет. UPS продолжает внимательно следить за ситуацией и возобновит работу, как только это станет практичным и безопасным", – сказано на сайте курьерской службы.

FedEx также сообщила, что уже отправленные товары будут храниться в сети компании.

"Мы внимательно следим за ситуацией и следуем планам на случай чрезвычайных ситуаций", – заявили в FedEx.