Норвегия выведет все активы из РФ и предоставит Украине 230 миллионов долларов гуманитарной помощи
Норвегия заявила, что Пенсионный фонд страны, управляющий активами на 1,3 триллиона долларов, выведет все свои активы из России из-за развязки войны против Украины, а также предоставит 2 млрд крон гуманитарной помощи.
Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, сообщает Reuters.
Российские активы фонда, в которые входят акции около 47 компаний, а также гособлигации, на конец 2021 года составили 25 миллиардов норвежских крон (2,83 миллиарда долларов).
"Мы решили заморозить инвестиции фонда (в России – ЭП) и начали процесс их распродажи", – заявил.
По данным Norges Bank Investment Management, в конце 2020 года Фонд владел гособлигациями на сумму 6,7 миллиарда крон и акциями на сумму 23,3 миллиарда крон.
К концу 2020 года наибольшая доля была в Сбербанке, где он владел 0,83% банка – фонд был четвертым по величине акционером, согласно данным Refinitiv Eikon.
Второй и третий крупнейшие пакеты акций на конец 2020 года были в энергетических компаниях "Газпром" и "ЛУКойл".
Кроме того, премьер заявил, что направит 2 млрд. крон помощи с гуманитарной ситуацией в Украине. Это эквивалентно около 226 млн. долларов.
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