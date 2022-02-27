Норвегия выведет все активы из РФ и предоставит Украине 230 миллионов долларов гуманитарной помощи

Норвегия заявила, что Пенсионный фонд страны, управляющий активами на 1,3 триллиона долларов, выведет все свои активы из России из-за развязки войны против Украины, а также предоставит 2 млрд крон гуманитарной помощи.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, сообщает Reuters.

Российские активы фонда, в которые входят акции около 47 компаний, а также гособлигации, на конец 2021 года составили 25 миллиардов норвежских крон (2,83 миллиарда долларов).

"Мы решили заморозить инвестиции фонда (в России – ЭП) и начали процесс их распродажи", – заявил.

По данным Norges Bank Investment Management, в конце 2020 года Фонд владел гособлигациями на сумму 6,7 миллиарда крон и акциями на сумму 23,3 миллиарда крон.

К концу 2020 года наибольшая доля была в Сбербанке, где он владел 0,83% банка – фонд был четвертым по величине акционером, согласно данным Refinitiv Eikon.

Второй и третий крупнейшие пакеты акций на конец 2020 года были в энергетических компаниях "Газпром" и "ЛУКойл".

Кроме того, премьер заявил, что направит 2 млрд. крон помощи с гуманитарной ситуацией в Украине. Это эквивалентно около 226 млн. долларов.