Британская компания продает 20-процентную долю в "Роснефти"

Британская BP объявила, что продает 19,75% "Роснефти", а ее главный исполнительный директор Бернард Луни и экс-глава Роберт Дадли выходят из совета директоров российской компании.

Об этом пишет Bloomberg.

Госсекретарь по делам бизнеса Великобритании Квази Квартенг вызывал Луни и выразил "обеспокоенность" участием компании в "Роснефти". Несколько членов парламента также потребовали от ВР избавиться от доли в российской нефтяной компании.

BP и "Роснефть" стали партнерами в 1998 году, начиная с проектов в сфере добычи. Спустя почти десять лет, в 2006 году, BP в ходе IPO нефтяной компании стала владельцем 1,25%. В 2013-м в рамках консолидации "Роснефтью" ТНК-ВР, BP получила еще 18,5% акций, увеличив свой пакет до 19,25%. Она стала крупнейший иностранным акционером "Роснефти".