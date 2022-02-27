Украина готовит иск к ООН для компенсации ущерба окружающей среде в результате пожара на нефтебазе
Украина готовит иск в Международный суд ООН для полной компенсации ущерба, причиненного окружающей среде в результате пожара на нефтебазе в с.Крячки Васильковской общины Киевской области.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.
"Незваные гости, чтобы достичь своей захватнической цели, ракетно-артиллерийскими ударами по Украине вредят нашим экосистемам и природным ресурсам", - пишет он.
По предварительным оценкам, беспрецедентный экологический ущерб от пожара на нефтебазе в с.Крячки Васильковской общины Киевской области составляет восемьсот десять миллиардов грн.
Над точными расчетами сейчас работают специалисты Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и Государственная экологическая инспекция.
"Но я уверен, что сумма будет только увеличиваться. Мы добавляем ее в общую корзину ущерба, нанесенного оккупантами. Хочу успокоить украинцев, что экологическая ситуация сейчас контролируема, вашей жизни и здоровью ничего не угрожает", - резюмировал он.
Напоминаем:
После удара российскими ракетами по окрестностям Василькова там начался масштабный пожар на нефтебазе.
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