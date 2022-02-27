ЕС вводит санкции против Беларуси: останавливает импорт горючего и не будет продавать технологии

Евросоюз вводит санкции против Лукашенко и вводит торговые ограничения на минеральные топлива, железо и технологии.

Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявления в ходе пресс-конференции.

Фон дер Ляен заявила, что режим Лукашенко является "соучастником безжалостного нападения на Украину", а потому блок вводит санкции против Беларуси.

Ограничения будут сосредоточены на наиболее важных секторах экономики. "Это остановит их экспорт продукции от минерального горючего до табака, дерева, цемента, железа, стали", - заявила президент ЕК.

Кроме того, ЕС расширяет ограничения против России и в Беларусь по поводу высокотехнологичного экспорта, который используется, в частности, в военной отрасли. Это предотвратит риск обхода Россией введенных против нее санкций.

Санкции ЕС коснутся также тех белорусов, которые помогают России вести войну против Украины.







