Во всех странах Евросоюза запретят Russia Today и Sputnik
Воскресенье, 27 февраля 2022, 18:59
Европейский Союз запретит вещание во всех странах блока российских пропагандистов Russia Today и Sputnik.
Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет "Европейская правда".
Он отметил, что Кремль вовлечен в массивную кампанию по дезинформации в Украине и Европейском Союзе.
"Сегодня мы делаем решающий шаг, чтобы перекрыть кран для информационных манипуляций россиян в Европе. Мы запрещаем вещание Russia Today и Sputnik в Европейском Союзе", – сказал Боррель.
"Путин хочет не только захватить землю, он также хочет увлечь души людей токсичными сообщениями, ложью", - добавил глава европейской дипломатии.
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