Во всех странах Евросоюза запретят Russia Today и Sputnik

Европейский Союз запретит вещание во всех странах блока российских пропагандистов Russia Today и Sputnik.

Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет "Европейская правда".

Он отметил, что Кремль вовлечен в массивную кампанию по дезинформации в Украине и Европейском Союзе.

"Сегодня мы делаем решающий шаг, чтобы перекрыть кран для информационных манипуляций россиян в Европе. Мы запрещаем вещание Russia Today и Sputnik в Европейском Союзе", – сказал Боррель.

"Путин хочет не только захватить землю, он также хочет увлечь души людей токсичными сообщениями, ложью", - добавил глава европейской дипломатии.