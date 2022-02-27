Налогоплательщиков освободили от ответственности за неподачу отчетности
Налогоплательщики в связи с форс-мажором, признанным Торгово-промышленной палатой, освобождены от ответственности за непредоставление отчетности.
Об этом сообщила глава Государственной налоговой службы Татьяна Кириенко во время заседания парламентского комитета по финансам.
В то же время, налоговая работает с компаниями по вопросу уплаты налоговых платежей до наступления сроков уплаты.
"Поскольку ТПП засвидетельствовала форс-мажорные обстоятельства непреодолимой силы, налоговая разъяснила, что в случае невозможности представления налоговых деклараций, своевременной уплаты или регистрации налоговых накладных, налогоплательщики освобождаются от любой ответственности за непредставление ответственности", – сказала Кириенко.
Она также уточнила, что все налоговые проверки не производятся, начатые – остановятся.
"Сейчас ГНС и территориальные органы максимально работают с налогоплательщиками по возможности уплаты налогов до наступления сроков уплаты и в наличной, и в безналичной форме независимо от возможности представления налоговой отчетности. Все суммы уплаченных налогов будут отражены в системах ГНС и, в частности, в картах плательщика налогов", – сказала Кириенко.
Экономическая правда
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