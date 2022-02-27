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Налогоплательщиков освободили от ответственности за неподачу отчетности

Воскресенье, 27 февраля 2022, 18:37

Налогоплательщики в связи с форс-мажором, признанным Торгово-промышленной палатой, освобождены от ответственности за непредоставление отчетности.

Об этом сообщила глава Государственной налоговой службы Татьяна Кириенко во время заседания парламентского комитета по финансам.

В то же время, налоговая работает с компаниями по вопросу уплаты налоговых платежей до наступления сроков уплаты.

"Поскольку ТПП засвидетельствовала форс-мажорные обстоятельства непреодолимой силы, налоговая разъяснила, что в случае невозможности представления налоговых деклараций, своевременной уплаты или регистрации налоговых накладных, налогоплательщики освобождаются от любой ответственности за непредставление ответственности", – сказала Кириенко.

Она также уточнила, что все налоговые проверки не производятся, начатые – остановятся.

"Сейчас ГНС и территориальные органы максимально работают с налогоплательщиками по возможности уплаты налогов до наступления сроков уплаты и в наличной, и в безналичной форме независимо от возможности представления налоговой отчетности. Все суммы уплаченных налогов будут отражены в системах ГНС и, в частности, в картах плательщика налогов", – сказала Кириенко.

Экономическая правда

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