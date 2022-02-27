Украинцы забирают средства из банков, но отток не критический – НБУ

Отток средств украинцев из банков составляет около 6,5% с начала года, однако благодаря ликвидности банковской системы это не критично.

Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил во время заседания Налогового комитета Верховной Рады.

Он отметил, что до ограничения оттоки были больше, чем сезонные колебания, но не несли критической угрозы.

Сейчас остатки средств на счетах украинцев составляют 719 млрд грн, в иностранной валюте отток достигает 11%.

Шевченко сообщил, что такой отток не является критическим для банковской системы, которая достаточно ликвидна. В проблемной зоне был только один банк, но его обязательства менее 1% остатков физлиц в системе.