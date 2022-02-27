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Центробанк РФ разрешил временно росбанкам не соблюдать лимиты по валюте

Воскресенье, 27 февраля 2022, 16:14

Центробанк РФ до 1 июля 2022 года не будет применять к кредитным организациям меры за несоблюдение установленных лимитов в отношении открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и драгоценных металлах.

Об этом пишет российский Интерфакс.

Открытая валютная позициявалютная позиция, при которой сумма требований коммерческого банка в иностранной валюте не совпадает с суммой его обязательств в иностранной валюте.

При этом Банк России будет осуществлять мониторинг величин открытых валютных позиций и причин их изменения.

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Экономическая правда
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