Центробанк РФ разрешил временно росбанкам не соблюдать лимиты по валюте
Воскресенье, 27 февраля 2022, 16:14
Центробанк РФ до 1 июля 2022 года не будет применять к кредитным организациям меры за несоблюдение установленных лимитов в отношении открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и драгоценных металлах.
Об этом пишет российский Интерфакс.
Открытая валютная позиция — валютная позиция, при которой сумма требований коммерческого банка в иностранной валюте не совпадает с суммой его обязательств в иностранной валюте.
При этом Банк России будет осуществлять мониторинг величин открытых валютных позиций и причин их изменения.
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