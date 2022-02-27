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Украинцы "положили" сайты Нацбанка Беларуси и Мининформполитики

Воскресенье, 27 февраля 2022, 14:30

Украинские киберспециалисты вывели из строя работу официальных сайтов Нацбанка Беларуси и Мининформполитики, не работают десятки других стратегических сайтов.

Об этом сообщает ІТ Армия Украины.

Кроме того, ЭП проверила сайт Минобороны Беларуси и портал самопровозглашенного главы страны Лукашенко – они тоже не работают.

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