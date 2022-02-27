Украинцы "положили" сайты Нацбанка Беларуси и Мининформполитики
Воскресенье, 27 февраля 2022, 14:30
Украинские киберспециалисты вывели из строя работу официальных сайтов Нацбанка Беларуси и Мининформполитики, не работают десятки других стратегических сайтов.
Об этом сообщает ІТ Армия Украины.
Кроме того, ЭП проверила сайт Минобороны Беларуси и портал самопровозглашенного главы страны Лукашенко – они тоже не работают.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua