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Владелец "Альфа Банка" Фридман осудил российскую агрессию против Украины

Воскресенье, 27 февраля 2022, 14:27

Один из самых богатых людей России, владелец "Альфа Банка" Михаил Фридман, осудил вторжение России в Украину.

Соответствующее письмо с осуждением конфликта он направил своим работникам, передает FT.

"Хотя решение кажется ужасно далеким, я могу только присоединиться к тем, кто горячо желает покончить с кровопролитием. Я уверен, что мои партнеры разделяют мою точку зрения", - сообщил Фридман.

Он отметил, что родился на западе Украины и прожил там первые 17 лет своей жизни, а его родители до сих пор проживают во Львове, любимом городе российского бизнесмена.

"Но большую часть своей жизни я являюсь гражданином России, строя и развивая бизнес. Я глубоко привязан к украинскому и российскому народам и считаю нынешний конфликт трагедией для них обоих", — добавил Фридман.

Фридман стал первым крупным российским бизнесменом, публично выступившим против войны в России против Украины. До сих пор бизнесмен воздерживался от политических заявлений.

Михаил Фридман – один из самых богатых россиян. Российский Forbes оценивает его состояние в 15,5 млрд долларов. Кроме того, Фридмана считают 11 в списке самых богатых жителей Британии.

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Альфа Банк Россия

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