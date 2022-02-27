Германия существенно сократит потребление российского газа – канцлер
Воскресенье, 27 февраля 2022, 14:20
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна планирует значительно сократить потребление газа из России или полностью от него отказаться.
Об этом сообщает Babel.
Для этого Германия построит два LNG-терминала для приема сжиженного газа. Также страна создаст стратегический резерв газа.
Шольц заверил, что Россия скоро заплатит большую цену за начало войны в Украине.
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