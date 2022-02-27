Германия существенно сократит потребление российского газа – канцлер

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна планирует значительно сократить потребление газа из России или полностью от него отказаться.

Об этом сообщает Babel.

Для этого Германия построит два LNG-терминала для приема сжиженного газа. Также страна создаст стратегический резерв газа.

Шольц заверил, что Россия скоро заплатит большую цену за начало войны в Украине.