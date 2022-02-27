ПриватБанк вводит каникулы для держателей кредитных карт
Воскресенье, 27 февраля 2022, 11:19
С 1 марта все кредитные карты ПриватБанка переходят на льготные условия договора под 0,00001% и без обязательного минимального платежа.
Об этом сообщило финучреждение в Facebook.
"Обратите внимание: поскольку кредитные каникулы будут действовать с 1 марта, то проценты за февраль еще будут списаны. Льготное обслуживание будет действовать до 1 июня. Начиная с этого дня, проценты будут начисляться по стандартной ставке вашей карты", - отметили там.
На период действия кредитных каникул клиенты могут вносить средства на кредитную карту по собственному желанию.
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