Общественный транспорт Киева отдали на нужды Вооруженных Сил

Коммунальные и частные перевозчики города Киева снабжают транспортом защитников Украины.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"Коммунальный транспорт не осуществляет перевозку населения, пока действует комендантский час. В то же время подвижной состав городского транспорта задействован в выполнении задач Киевского центрального штаба", – говорится в сообщении.

Станции метрополитена работают только в режиме укрытия – движение поездов не осуществляется.

"Гермозатворы на красной ветке метро закрыты и открываются при необходимости дополнительно принять население. На других станциях "герма" открыта", – уточняют в КГГА.

Ситуацию в метрополитене контролирует полиция. В настоящее время совместно с работниками метро формируют потребность в питании, медикаментах и теплых вещах, чтобы обеспечить ими людей, укрывающихся от нападения врага в метро.

Ситуация в Киеве спокойная, столицу полностью контролируют украинские армии и терроборона.

Экономическая правда