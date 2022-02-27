Маск предоставит Украине доступ к спутниковому интернету Starlink

Илон Маск ответил согласием на просьбу Министра цифровой трансформации Михаила Федорова о доступе к спутниковому интернету.

Об этом он сообщал в twitter.

"Сервис Starlink теперь активен в Украине. Другие терминалы в пути",- написал Маск.

Напоминаем:

Ранее, Министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился в Twitter к Илону Маску с просьбой обеспечить Украину доступ к спутниковому интернету.