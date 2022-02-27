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Маск предоставит Украине доступ к спутниковому интернету Starlink

Воскресенье, 27 февраля 2022, 00:52

Илон Маск ответил согласием на просьбу Министра цифровой трансформации Михаила Федорова о доступе к спутниковому интернету.

Об этом он сообщал в twitter.

"Сервис Starlink теперь активен в Украине. Другие терминалы в пути",- написал Маск.

Напоминаем:

Ранее, Министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился в Twitter к Илону Маску с просьбой обеспечить Украину доступ к спутниковому интернету.

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Экономическая правда
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