"Имеем и эту важную победу": Зеленский об отключении России от SWIFT

Усилиями украинских дипломатов Украине удалось добиться согласия всех стран Европы по отключению России от системы SWIFT.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения вечером 26 февраля.

"Чувствуется, что Украина обрела искренность и внимание всего цивилизованного мира. А практический результат вот он: SWIFT. Как много в этом слове для Российской Федерации", – заявил он.

По словам президента, отключение России от SWIFT будет означать ее отключение от всей глобальной финансовой цивилизации.

"Наши дипломаты боролись круглосуточно и вдохновенно, чтобы все страны Европы согласовали очень сильное и справедливое решение отключить Россию от международной межбанковской сети. Есть и эта важная победа", — добавил президент.

Зеленский отметил, что следствием этой санкции станут "миллиарды и миллиарды убытков для России". "Конкретная цена за подлое вторжение в наше государство".

Напомним, что 26 февраля все страны Европы согласились поддержать исключение России от международной системы SWIFT в качестве санкции за начало широкомасштабной войны в Украине. Едва ли не последними ввести эти санкции против РФ согласились Венгрия и Германия.

Что значит отключение России от SWIFT читайте в статье Экономической правды: Отключение РФ от SWIFT: сколько заплатят россияне за вторжение в Украину

"Официальное решение еще не оформлено, но уже началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции. Мы грызли-грызли и выгрызли. Работала вся вертикаль украинской дипломатии – от президента Украины до атташе в украинском посольстве", – сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Отключить РФ от SWIFT могут в течение нескольких последующих дней, сообщают топ-чиновники европейских центральных банков.