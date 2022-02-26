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Правительство приняло решение: все конфискованное имущество будет передано в ВСУ

Суббота, 26 февраля 2022, 19:58

Глава МинТОТ Ирина Верещук сообщила о принятом Распоряжении Правительства, все ранее конфискованное имущество будет передано в ВСУ, в частности, речь идет об автомобильном транспорте.

Об этом говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций и безопасности.

Ранее сообщалось, что речь идет о 600 конфискованных автомобилях и другом имуществе по всей Украине от Министерства юстиции Украины и OpenMarket – СЕТАМ.

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Экономическая правда
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