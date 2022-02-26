Карты Mastercard и Visa подсанкционных российских банков перестанут работать в мире

Mastercard предупредила российские банки, попавшие под санкции США, о приостановке их участия в международной платежной системе.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника на платежном рынке.

Уведомления получили ВТБ, "Открытие", Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. Карты этих банков перестанут работать за границей и в иностранных интернет-магазинах.

По словам источников, участие приостанавливается с 16:00–17:00 по московскому времени 26 февраля.

Кроме того, издание ознакомилось с уведомлением Mastercard в адрес одного из банков. Из текста следует, что решение было принято в связи с нарушением правил платежной системы.

Приостановка участия банка в платежной системе означает, что выпущенные им и его "дочкой" карты Mastercard и Visa перестанут работать за границей, а также в иностранных интернет-магазинах. В России карты будут работать – это должна обеспечить Национальная система платежных карт.