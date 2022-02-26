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Бельгия поставит Украине почти 4 тысячи тонн топлива

Суббота, 26 февраля 2022, 19:08

Бельгия поставит Украине 3,8 тысячи тонн топлива и 2 тысячи пулеметов.

Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо на своей странице в Twitter.

"Украина запросила у Бельгии топливо в количестве, достаточном для снабжения своих войск. Наша страна приняла и предоставит 3800 тонн топлива. Бельгия также поставит украинской армии 2 тыс. пулеметов. Дальнейший разбор заявок продолжается", - написал он.

Экономическая правда

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Бельгия топливо

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