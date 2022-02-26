В воскресенье Новая почта не будет работать: перестраивают логистику для работы в условиях войны

27 февраля Новая почта не будет работать по всей стране, чтобы полностью перестроить логистическую систему для работы в условиях войны.

Об этом сообщил соучредитель почтовой компании Владимир Поперешнюк.

По состоянию на 26 февраля работала только половина отделений Новой Почты. Работа компании и логистика переведены в спецрежим. Оперативный штаб компании постоянно держит связь со всеми филиалами, мгновенно реагируя на изменение ситуации в каждом городе", - сказал он.

В понедельник компания уведомит дополнительную информацию.