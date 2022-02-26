В воскресенье Новая почта не будет работать: перестраивают логистику для работы в условиях войны
Суббота, 26 февраля 2022, 18:17
27 февраля Новая почта не будет работать по всей стране, чтобы полностью перестроить логистическую систему для работы в условиях войны.
Об этом сообщил соучредитель почтовой компании Владимир Поперешнюк.
По состоянию на 26 февраля работала только половина отделений Новой Почты. Работа компании и логистика переведены в спецрежим. Оперативный штаб компании постоянно держит связь со всеми филиалами, мгновенно реагируя на изменение ситуации в каждом городе", - сказал он.
В понедельник компания уведомит дополнительную информацию.
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