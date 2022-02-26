ЧАЭС работает, оккупанты держат в заложники персонал

Захваченная россиянами Чернобыльская АЭС работает в плановом режиме, но персонал удерживают в заложниках.

Источник: пресс-секретарь Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗВ) Евгения Кузнецова, которую цитирует Общественное

Прямая речь: "Несколько десятков людей не выпускают. Ротацию не позволяют. Их кормят, персонал готовит себе сам из продуктов, которые были в столовой. Позволяют им есть и допускают к рабочим местам. Российские военные готовят себе из наших продуктов, но привезли с собой собственного повара".

Детали: По данным Кузнецовой, среди заложников оказались исполняющий обязанности гендиректора АЭС Валерий Сейда и люди, которые в день захвата были на смене. Сейчас станция работает в плановом режиме.

Она также сообщила, что основная техника, которая захватывала ЧАЭС, двинулась на Киев, Иванков и Дымер.

Пряма мова: "Тяжелая техника, поднявшая пыль, ездила не по туристическим маршрутам, а там где им этого хотелось. Они могли и в "рыжий лес" заехать. Для мирных людей это безопасно, это опасно для них самих. Они эту пыль подняли, они им вдохновлялись, они ее вдохнули, она на слизистой. Никто, конечно, не проходил дозиметрический контроль, ничего".

Что предшествовало: 24 февраля после жестокого боя российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию.

Украинская правда