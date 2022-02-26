"Сільпо" будет выдавать на кассах до 6 тысяч гривен наличных

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В сети супермаркетов "Сільпо" будут выдавать с одной банковской карты до 6 тысяч гривен. Раньше лимит на выдачу составлял 500 гривен.

Об этом сообщила прессслужба "Сільпо".

В компании говорят, что знают о сложностях снятия наличных, поэтому все эти дни вместе с партнерами работали, чтобы повысить лимит снятия наличных денег на кассах.

"С сегодня – это 6000 грн в одном чеке. Выдаем наличные почти во всех работающих магазинах", – заявили в компании.

Экономическая правда