"Сільпо" будет выдавать на кассах до 6 тысяч гривен наличных
Суббота, 26 февраля 2022, 17:58
В сети супермаркетов "Сільпо" будут выдавать с одной банковской карты до 6 тысяч гривен. Раньше лимит на выдачу составлял 500 гривен.
Об этом сообщила прессслужба "Сільпо".
В компании говорят, что знают о сложностях снятия наличных, поэтому все эти дни вместе с партнерами работали, чтобы повысить лимит снятия наличных денег на кассах.
"С сегодня – это 6000 грн в одном чеке. Выдаем наличные почти во всех работающих магазинах", – заявили в компании.
Экономическая правда
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