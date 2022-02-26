Блинкен согласовал немедленную выплату Украине 350 миллионов долларов на армию

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что согласовал немедленную выплату Министерством обороны США 350 млн. долларов помощи для украинской армии.

Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня я уполномочил Министерство финансов предоставить дополнительные 350 миллионов долларов немедленной военной помощи Украине, чтобы помочь защититься от непровоцированной и неоправданной войны России", - написал он.

Ранее президент США Джо Байден подписал документ, согласно которому США выделят Украине 600 млн долларов помощи, из них 350 млн – на военные нужды.

"Мы едины с Украиной и ее народом, несмотря на то, что безрассудный и безответственный постоянный член Совета Безопасности ООН злоупотребляет своей властью, чтобы напасть на своего соседа и взорвать ООН и нашу международную систему", - заявил Блинкен.

Он добавил, что США рассмотрит этот вопрос на Генеральной Ассамблее ООН, где страны мира могут, будут и должны привлекать Россию к ответственности и выступать единым фронтом за Украину.