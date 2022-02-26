Отключений связи или интернета не будет – Госспецсвязи

Госспецсвязи опровергает фейк о якобы отключении мобильной связи или интернета, сеть работает стабильно.

Об этом сообщила пресс-служба Госспецсвязи.

В службе отметили, что возможные перебои связаны с перегрузкой этих сетей. В районах, где происходят боевые действия, могут быть повреждения – в таком случае сети будут восстанавливаться при первой возможности после завершения боевых действий.

Пока информации о существенных повреждениях, которые делают невозможными работу сетей, нет.