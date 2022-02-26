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Остановлен один из двух действующих нефтеперерабатывающих заводов в Украине

Суббота, 26 февраля 2022, 13:50

Шебелинский НПЗ "Укргаздобычи" остановлен из-за риска военных действий.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нефтегаз-Украина".

"Персонал эвакуирован. Работу объектов планируется возобновить после стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

Шебелинский НПЗ – один из двух ныне действующих нефтеперерабатывающих заводов в Украине.

Его мощность составляет около 500 тыс. тонн переработки сырья в год.

Экономическая правда

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