Остановлен один из двух действующих нефтеперерабатывающих заводов в Украине
Суббота, 26 февраля 2022, 13:50
Шебелинский НПЗ "Укргаздобычи" остановлен из-за риска военных действий.
Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нефтегаз-Украина".
"Персонал эвакуирован. Работу объектов планируется возобновить после стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.
Шебелинский НПЗ – один из двух ныне действующих нефтеперерабатывающих заводов в Украине.
Его мощность составляет около 500 тыс. тонн переработки сырья в год.
Экономическая правда
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