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Киев Цифровой будет предупреждать горожан об опасности

Суббота, 26 февраля 2022, 12:51

Городское приложение Киев Цифровой перешел в режим информирования.

Об этом сообщил заместитель киевского городского главы Петр Оленич.

Чтобы получать важные сообщения о ситуации в Киеве, необходимо включить уведомления в настройках приложения.

"Также в нем собраны полезные ссылки на карту укрытий, инструкцию действий при обстрелах и т.д. Доверяйте только информации из официальных источников и сохраняйте спокойствие", – сообщил Оленич.

Экономическая правда

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Киев война

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