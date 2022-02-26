Киев Цифровой будет предупреждать горожан об опасности

Городское приложение Киев Цифровой перешел в режим информирования.

Об этом сообщил заместитель киевского городского главы Петр Оленич.

Чтобы получать важные сообщения о ситуации в Киеве, необходимо включить уведомления в настройках приложения.

"Также в нем собраны полезные ссылки на карту укрытий, инструкцию действий при обстрелах и т.д. Доверяйте только информации из официальных источников и сохраняйте спокойствие", – сообщил Оленич.

Экономическая правда