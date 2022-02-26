Киев Цифровой будет предупреждать горожан об опасности
Суббота, 26 февраля 2022, 12:51
Городское приложение Киев Цифровой перешел в режим информирования.
Об этом сообщил заместитель киевского городского главы Петр Оленич.
Чтобы получать важные сообщения о ситуации в Киеве, необходимо включить уведомления в настройках приложения.
"Также в нем собраны полезные ссылки на карту укрытий, инструкцию действий при обстрелах и т.д. Доверяйте только информации из официальных источников и сохраняйте спокойствие", – сообщил Оленич.
Экономическая правда
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