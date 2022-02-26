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Twitter собирает средства для Украины – удвоит взносы сотрудников

Суббота, 26 февраля 2022, 09:00

Социальная платформа Twitter приостановила рекламу в Украине и РФ из-за войны, а также запустила сбор средств для Украины среди сотрудников – компания удвоит их взносы.

Об этом компания сообщила в своем профиле.

Приостановка рекламы важна, чтобы пользователи не теряли важную информацию об общественной безопасности.

Также Twitter начал благотворительную кампанию для работников с пожертвованиями в пользу проверенных организаций, непосредственно поддерживающих украинских беженцев, ищущих убежища и безопасности. Компания отметила, что удвоит пожертвования в дополнение к прямому вкладу в партнерскую организацию.

Отмечается, что соцсеть активно проверяет твиты, чтобы выявить распространение фейков или манипуляций и принимает меры по манипулятивным СМИ, которые искажают информацию о событиях.

"Мы активно отслеживаем уязвимые аккаунты известных пользователей, в том числе журналистов, активистов, чиновников и агентств, чтобы смягчить любые попытки целенаправленного увлечения или манипуляций", – сообщили в Twitter.

Экономическая правда

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Twitter война

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