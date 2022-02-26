Twitter собирает средства для Украины – удвоит взносы сотрудников
Социальная платформа Twitter приостановила рекламу в Украине и РФ из-за войны, а также запустила сбор средств для Украины среди сотрудников – компания удвоит их взносы.
Об этом компания сообщила в своем профиле.
Приостановка рекламы важна, чтобы пользователи не теряли важную информацию об общественной безопасности.
Также Twitter начал благотворительную кампанию для работников с пожертвованиями в пользу проверенных организаций, непосредственно поддерживающих украинских беженцев, ищущих убежища и безопасности. Компания отметила, что удвоит пожертвования в дополнение к прямому вкладу в партнерскую организацию.
Ми також розпочали благодійну кампанію для працівників Twitter з пожертвуваннями на користь перевірених організацій, які безпосередньо підтримують українських біженців, які шукають притулку та безпеки.— Twitter Safety (@TwitterSafety) February 25, 2022
Twitter удвоїть пожертви, та зробить прямий внесок у партнерську організацію.
Отмечается, что соцсеть активно проверяет твиты, чтобы выявить распространение фейков или манипуляций и принимает меры по манипулятивным СМИ, которые искажают информацию о событиях.
"Мы активно отслеживаем уязвимые аккаунты известных пользователей, в том числе журналистов, активистов, чиновников и агентств, чтобы смягчить любые попытки целенаправленного увлечения или манипуляций", – сообщили в Twitter.
Экономическая правда
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