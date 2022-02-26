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УЕФА хочет разорвать партнерство с "Газпромом"

Суббота, 26 февраля 2022, 08:28

Союз европейских футбольных ассоциаций ищет варианты прекращения своего давнего партнерства с российским "Газпромом" после вторжения Владимира Путина в Украину.

Об этом сообщает Financial Times

Руководящий орган европейского футбола обратился за юридической консультацией по расторжению контракта, по словам человека, знакомого с ситуацией. 

Голосование за расторжение контракта не проводилось на экстренном совещании, созванном в пятницу президентом УЕФА Александром Чеферином, хотя УЕФА намерена провести будущие встречи для обсуждения партнерства. 

По словам источника, логотип "Газпрома" больше не будет отображаться, когда в следующем месяце возобновятся матчи Лиги чемпионов. Партнерство "Газпрома" с УЕФА началось в 2012 году.

По оценке исследовательской группы SportBusiness Sponsorship, сделка приносила УЕФА около 40 млн евро за сезон с 2018 по 2021 год. "Газпром" от комментариев отказался. 

Ранее УЕФА перенесла финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж после вмешательства президента Франции Эммануэля Макрона. Он подтвердил, что стадион "Стад де Франс" в Париже теперь будет принимать мероприятие 28 мая.

Также в пятницу "Манчестер Юнайтед" прекратил партнерство с российской авиакомпанией "Аэрофлот".

Немецкий футбольный клуб FC Schalke 04 заявил в четверг, что уберет логотип "Газпрома" со своих футболок. 

Формула-1, гоночная серия, принадлежащая американской группе Liberty Media, в пятницу отменила предстоящую гонку в России, заявив, что "невозможно провести Гран-при России в нынешних обстоятельствах".

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футбол Газпром спорт

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