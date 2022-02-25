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Укр / Рус

Audi, Volkswagen, Porsche, Chevrolet начали отказываться от поставок автомобилей в Россию

Пятница, 25 февраля 2022, 20:38

Крупнейшие мировые производители автомобилей останавливает отгрузки автомобилей в адрес российских дилерских предприятий с 24 февраля.

Об этом пишет издание Ведомости.

Автомобили Audi, прошедшие российскую таможню и запланированные к отгрузке со склада импортера, будут отправлены в адрес дилерских центров по ранее сформированным документам. О возобновлении отгрузок и ценовых условиях Audi собирается проинформировать клиентов дополнительно. 

Подобное письмо также пришло от американского концерна General Motors (продает автомобили Chevrolet в России), рассказали источники в лизинговых компаниях. 

Сообщения схожего содержания ожидаются также от Volkswagen и чешской Skoda. Другой источник говорит, что завершил отгрузки и британский Land Rover, и попадут на российский рынок только те автомобили, которые на 24 февраля были уже в пути. 

Аналогичная ситуация и с немецким брендом Porsche.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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