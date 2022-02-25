Поляки выстраиваются в очереди в банкоматы на фоне конфликта в Украине

В Польше зафиксировали повышенный спрос населения на снятие наличных в банкоматах, а также на товары первой необходимости, в частности, горючее.

Об этом сообщает Национальный банк Польши.

"Из-за повышенного спроса на наличные деньги Национальный банк Польши сообщает, что имеет достаточные резервы для полного покрытия спроса клиентов банка на наличные.

Все банковские поручения выполняются без ограничений стоимости, в полном номинальном составе, по всей стране", — говорится в заявлении банка.

Как сообщает Bloomberg, усиленный спрос на наличные деньги повлекло за собой развертывание полномасштрабного военного вторжения России в Украину. В то же время, местные банкиры ожидают, что чрезмерный спрос должен скоро утихнуть, поскольку банковская система остается стабильной.

Еще один индикатор повышенного наличного спроса среди поляков — уменьшение объемов свободной ликвидности, которую польские банки размещают на 7-дневных депозитных сертификатах. 25 февраля этот показатель был самым низким с начала года.

Кроме повышенного наличного спроса в Польше фиксируют рост спроса на горючее на автозаправочных комплексах.